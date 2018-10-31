2018-10-31T12:54:54+03:00
Авто

Нашли по ориентировке: в Братске задержан водитель, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся

Нарушителю грозит лишение прав до полутора лет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Нашли по ориентировке: в Братске задержан водитель, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Нашли по ориентировке: в Братске задержан водитель, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Братске задержан водитель, который 29 октября сбил 17-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, и даже не оказав ей первую помощь, скрылся с места ДТП. С различными травмами пострадавшую госпитализировали.

После этой резонансной аварии, ориентировку на машину нарушителя разослали всем инспекторам ГИБДД города, и вскоре это дало результат. Полицейские установили его марку машины – Subaru Legacy.

- Днем, 31 октября, один из полицейских в потоке машин на улицах города заметил автомобиль из ориентировки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – После чего остановил машину и задержал водителя.

Им оказался 21-летний братчанин. Свою вину он отрицать не стал. Инспекторы оформили протокол за то, что он покинул место ДТП. Кроме того, выяснилось, что у него не было страховки. Нарушителю грозит лишение водительских прав до полутора лет.

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