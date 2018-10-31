2018-10-31T13:51:49+03:00
Общество

Пропали без вести: в Братске продолжаются поиски двух подростков

Они потерялись еще весной [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пропали без вести: в Братске продолжаются поиски двух подростков. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Пропали без вести: в Братске продолжаются поиски двух подростков. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Волонтеры и полицейские из Братска продолжают розыск без вести пропавших подростков: 15-летнего Данила Давыденко и 16-летнюю Эльвиру Гершанову. Выяснилось, что еще в мае Данил сбежал из Центра помощи детям оставшимся без попечения родителей. А Эльвира ушла из дома в Центральном районе. С тех пор дети не выходили на связь ни с кем из своих знакомых. Где они могут находиться, никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили особые приметы подростков. Данилу Давыденко на вид 15-17 лет, рост около 165 см, прямые темно-русые волосы. Эльвире Гершановой на вид 16-17 лет, плотное телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы до плеч.

Полицейские просят помощи у жителей Братска. Возможно, кто-то их видел или знает, где они могут находиться. С информацией обращайтесь в ближайшее отделение полиции.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нашли по ориентировке: в Братске задержан водитель, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Водителю, который в пьяном виде, сбил 9 полицейских в Иркутске, продлили срок ареста
Помог незаконно отобрать квартиру: афериста-риелтора и его подельников осудили в Ангарске
Иркутских предпринимателей приглашают принять участие в опросе «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»
Отдала все сбережения: братчанка попалась на удочку мошенников, поверив, что с ее счета пытаются снять деньги
Иркутская область должна включиться в проект создания национальной службы санавиации
День народного единства 2018 в Иркутске: полная программа мероприятий на 4 ноября
«Единая Россия» в ЗС Иркутской области начала формировать единый реестр наказов избирателей
В Ангарске рухнуло межэтажное перекрытие одного из магазинов
Мужчина упал с плотины ГЭС в Братске
Депутаты ЗС поздравили ИГУ со 100-летием
Смертельное ДТП в Иркутской области: один человек погиб, четверо в больнице
В Тайшетском районе местные жители помогли поймать вора
Сергей Сокол предложил продлить льготу по налогу на имущество для муниципальных учреждений
Сосед оказался вором: в Иркутске мужчина украл имущество на 87 тысяч рублей
Нелегал из Узбекистана убил сторожа в Нижнеудинске
Спикер ЗС поблагодарил ветеранов комсомола за вклад в развитие Иркутской области
Только не «Лексус»: житель Иркутска оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля
«Симфонию дружбы» сыграют иркутяне с музыкантами из Китая
На борту самолета Иркутск - Москва бегали экзотические вараны
В Иркутске расскажут об операции «Уран» Великой Отечественной войны