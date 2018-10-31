Пропали без вести: в Братске продолжаются поиски двух подростков

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-31T13:51:49+03:00

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Волонтеры и полицейские из Братска продолжают розыск без вести пропавших подростков: 15-летнего Данила Давыденко и 16-летнюю Эльвиру Гершанову. Выяснилось, что еще в мае Данил сбежал из Центра помощи детям оставшимся без попечения родителей. А Эльвира ушла из дома в Центральном районе. С тех пор дети не выходили на связь ни с кем из своих знакомых. Где они могут находиться, никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили особые приметы подростков. Данилу Давыденко на вид 15-17 лет, рост около 165 см, прямые темно-русые волосы. Эльвире Гершановой на вид 16-17 лет, плотное телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы до плеч.

Полицейские просят помощи у жителей Братска. Возможно, кто-то их видел или знает, где они могут находиться. С информацией обращайтесь в ближайшее отделение полиции.