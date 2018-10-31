2018-10-31T15:53:09+03:00
Происшествия

В Иркутске осудили таксиста, который не вернул пассажирке забытый в салоне телефон

Он нашел мобильник на коврике, выбросил сим-карты, а после этого сдал его в скупку
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутске осудили таксиста, который не вернул пассажирке забытый в салоне телефонВ Иркутске осудили таксиста, который не вернул пассажирке забытый в салоне телефонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не стал сообщать о забытом телефоне одной из пассажирок, водитель такси из Иркутска. В августе он подвозил клиентку до железнодорожного вокзала и опаздывающая на поезд женщина, выскочила из салона, выронив мобильник на коврик. Но обнаружила пропажу, когда водитель уже уехал.

Она связалась с диспетчером такси и объяснила ей ситуацию. В свою очередь, диспетчер позвонила водителю, который сообщил, что никакого телефона он не видел. После этого таксист все же решил осмотреть салон своего автомобиля, где на коврике задних сидений обнаружил пропавший сотовый. Но радовать находкой владелицу телефона он не стал. Более того, сняв с телефона чехол, он выбросил сим-карты, а после этого сдал его в скупку.

- Суд вынес приговор по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Таксисту назначены обязательные работы на срок 240 часов.

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