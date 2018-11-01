Цикл «Сто лиц Восточной Сибири»: все об иркутской жизни адмирала Колчака

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-01T03:55:06+03:00

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В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 14 ноября пройдет очередная встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири». В этот раз обсуждаемым лицом будет адмирал Колчак, а точнее – иркутские страницы его жизни и деятельности. Встреча приурочена как ко дню рождения полярного исследователя 4 ноября 1874 года, так и к 100-летию со дня провозглашения его Верховным правителем России - 18 ноября 1918го.

- Хотя большая часть жизни Колчака прошла вдали от Иркутска, именно этот город был свидетелем рассвета и окончательного заката его звезды, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея. - 9 февраля 1903 года он впервые выступал в Иркутском музее, как молодой ученый-полярник. А ровно через 18 лет, 7 февраля 1920 года был тайно расстрелян в Иркутске без приговора суда.

Все, пришедшие на встречу, смогут увидеть редкие материалами из книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Начало в 17.30. Вход свободный.