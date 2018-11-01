Полиция вернула хозяину украденные монеты с олимпийской символикой

СЕГОДНЯ 04:20 2018-11-01T04:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Собирал их 10 лет! Монеты с олимпийской символикой особенно дороги были иркутскому нумизмату. Поэтому, когда в его доме разбили окно, вынесли бытовую технику и ювелирные украшения, больше всего он переживал за украденную коллекцию.

- Сумма ущерба составила 87 тысяч рублей, - отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Личность подозреваемого почти сразу установили. К совершению преступления оказался причастен 34-летний, нигде не работающий, сосед потерпевшего, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение краж и незаконный оборот наркотических средств.

Часть украденного сосед уже успел сдать в ломбард. Сбыть монеты оказалось на порядок труднее, поэтому их и обнаружили полицейские при обыске квартиры подозреваемого. Его сразу заключили под стражу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Преступнику грозит до 6 лет тюрьмы.