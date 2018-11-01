СЕГОДНЯ 05:31 2018-11-01T05:32:11+03:00

Биологии и психике человека посвятят «Научные weekend-Ы» 3 ноября в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ 3 ноября пройдет очередная лекция из цикла «Научные weekend-Ы». Доктор философских наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ Олег Кармадонов расскажет о человеческой биологии, психике и социальной солидарности участникам.

Напомним, второй осенний сезон «Научных weekend-ов» состоит из 15 лекций и продлится до 15 декабря.

Уикенды университета - это проект для тех, кто проявляет любознательность и любит учиться, проявлять активность, узнавать что-то новое, это серия открытых научно-популярных лекций от известных ученых и преподавателей Иркутского госуниверситета.

На них рассказывают и рассуждают на разные темы: экологии, политики, истории, искусстве и многом другом. К участию приглашают всех желающих. Вход на лекции свободный.