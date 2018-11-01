СЕГОДНЯ 05:44 2018-11-01T05:44:13+03:00

Из-за пожара на улице Волжской в Иркутске эвакуировали 18 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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Волнительной выдалась ночь у жителей пятиэтажки на улице Волжской. Здесь загорелась кровля пятиэтажки на площади 45 квадратных метров и балкон на пятом этаже на площади 5 квадратных метров.

- К месту направили 3 автоцистерны, автолестница и 19 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели начали ходить по квартирам: людям рассказали о ЧП, просили тепло одеваться, брать документы и выходить на улицу.

- Сильного задымления в подъезде не наблюдалось – 18-ти жильцам пожарные помогли эвакуироваться по лестничным маршам, - продолжают в ведомстве. - Внизу ждал автобус, предоставленный городской администрацией, где люди смогли разместиться.

В течение 15 минут удалось справиться с огнем. Жильцы благополучно вернулись в свои квартиры. Позже выяснилось, что хозяин квартиры, где загорелся балкон, сам пытался справиться с ЧП. Но ему это не удалось. Ситуацию осложняло то, что на балконе было много хлама. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП. Пострадавших и погибших нет.