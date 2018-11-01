2018-11-01T05:44:13+03:00
Происшествия

Из-за пожара на улице Волжской в Иркутске эвакуировали 18 человек

Здесь загорелась кровля пятиэтажного дома
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Из-за пожара на улице Волжской в Иркутске эвакуировали 18 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Из-за пожара на улице Волжской в Иркутске эвакуировали 18 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Волнительной выдалась ночь у жителей пятиэтажки на улице Волжской. Здесь загорелась кровля пятиэтажки на площади 45 квадратных метров и балкон на пятом этаже на площади 5 квадратных метров.

- К месту направили 3 автоцистерны, автолестница и 19 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели начали ходить по квартирам: людям рассказали о ЧП, просили тепло одеваться, брать документы и выходить на улицу.

- Сильного задымления в подъезде не наблюдалось – 18-ти жильцам пожарные помогли эвакуироваться по лестничным маршам, - продолжают в ведомстве. - Внизу ждал автобус, предоставленный городской администрацией, где люди смогли разместиться.

В течение 15 минут удалось справиться с огнем. Жильцы благополучно вернулись в свои квартиры. Позже выяснилось, что хозяин квартиры, где загорелся балкон, сам пытался справиться с ЧП. Но ему это не удалось. Ситуацию осложняло то, что на балконе было много хлама. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП. Пострадавших и погибших нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24