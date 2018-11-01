СЕГОДНЯ 06:03 2018-11-01T06:03:38+03:00

Ущерб - восемь миллионов: банду черных лесорубов будут судить в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Банду черных лесорубов поймали в Боханском районе Иркутской области. Расследование уголовного дела завершено.

- Лидер группы, а также трое ее активных участников по ходатайству следственных органов помещены под домашний арест в январе 2018 года, - сообщает пресс-служба по Иркутской области. - Оперативникам удалось пресечь крупный канал оборота древесины.

Черные лесорубы занимались не только заготовкой, но и транспортировкой, переработкой древесины и ее реализацией на теневом рынке.

Уголовные дела возбуждены в отношении 16 жителей Боханского района. Следствие выяснило, что на их счету 13 незаконных рубок, их удалось добыть 650 метров в квадрате.

- Ущерб государству превысил восемь миллионов рублей, - продолжают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд.