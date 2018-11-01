Ущерб - восемь миллионов: банду черных лесорубов будут судить в Иркутской области
Банду черных лесорубов поймали в Боханском районе Иркутской области. Расследование уголовного дела завершено.
- Лидер группы, а также трое ее активных участников по ходатайству следственных органов помещены под домашний арест в январе 2018 года, - сообщает пресс-служба по Иркутской области. - Оперативникам удалось пресечь крупный канал оборота древесины.
Черные лесорубы занимались не только заготовкой, но и транспортировкой, переработкой древесины и ее реализацией на теневом рынке.
Уголовные дела возбуждены в отношении 16 жителей Боханского района. Следствие выяснило, что на их счету 13 незаконных рубок, их удалось добыть 650 метров в квадрате.
- Ущерб государству превысил восемь миллионов рублей, - продолжают в пресс-службе ведомства.
В настоящее время материалы уголовного дела направили в суд.