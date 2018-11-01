На въезде в Шелехов установили камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-01T06:50:36+03:00

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31 октября, на въезде в город установили еще одну камеру дорожного наблюдения. Устройство появилось по программе «Безопасная территория». Проектом занимается районная администрация при поддержке частного бизнеса. Теперь камера позволяет отслеживать движения транспорта в обоих направлениях. Благодаря большому охвату просматриваемой территории и качеству съемки, можно будет оперативно раскрывать преступления, такие как ДТП или угон автомобилей.

- На территории района уже установлено более 100 камер, - сообщили в пресс-службе администрации Шелеховского района. – Видео с камер, все желающие могут увидеть в режиме онлайн бесплатно.

В полиции уже отметили эффективность камер и уменьшение числа преступлений. Для раскрытия уже совершенных преступлений сыщики всегда могут обратиться к архивным записям. Напомним, в Иркутске также устанавливают камеры, которые помогают отслеживать преступления и ДТП.