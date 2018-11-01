СЕГОДНЯ 07:15 2018-11-01T07:15:10+03:00

В Саянске женщина с грудным ребенком продавала наркотики в больнице. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Полицейские задержали семейную пару за сбыт героина. Прямо из больницы 34-летняя женщина и ее 40-летний муж продавали героин, пока врачи лечили их 10 месячного сына.

Семейная пара уже имевшая проблемы с законом, вновь попала во внимание сыщиков в начале октября. Рождение ребенка не стало для них препятствием. Когда малыш заболел, его с матерью положили в больницу. Преступники решили, что это будет хорошим прикрытием для продажи зелья. Навещая супругу, заботливый муж не забывал приносить и наркотики, которые жена сбывала наркозависимым в фойе медицинского учреждения. Во время очередной встречи оперативники задержали парочку с поличным.

- Полицейские изъяли около 60 свертков с наркотиком, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все вещества направят на экспертизу.

На семейный подряд продавцов отравы возбуждено уголовное дело. Больничную палату они сменят на изолятор. Ребенок будет передан родственникам.