СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-01T07:43:04+03:00

Преступника поймали в Иркутске благодаря соцсетям и бдительным горожанам. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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Подозреваемого в краже поймали в Иркутске. Злоумышленника задержали благодаря иркутянам Алексею Пневу и Анастасии Кармазиной.

- Мужчина подозревается в хищении четырех детских велосипедов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Сначала заявление поступило от жителя дома, расположенного на улице Лермонтова, который шел по улице с двумя велосипедами.

Ориентировку на злоумышленника распространили по социальным сетях и в СМИ.

Спустя несколько дней житель Свердловского района Алексей Пнев обратил внимание на мужчину, схожего по описанию с ориентировкой, который шел по улице с двумя велосипедами в руках. Не теряя ни минуты, он сообщил об этом своей дочери Анастасии

Кармазиной, которая и вызвала полицию.

Выяснилось, что задержанный причастен к краже еще двух велосипедов. Сейчас он находится под стражей. Иркутян поблагодарили за неравнодушие и активную гражданскую позицию.