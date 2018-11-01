Наркоман из Киренска украл украшения на миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-01T09:15:43+03:00

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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"Домушника" поймали в Иркутске. Выяснилось, что 44-летний наркозависимый житель Киренска украл из частного дома золотые украшения на сумму в миллион рублей.

- Выяснилось, что после совершения преступления подозреваемый направился в Иркутск, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Часть добычи преступник успел реализовать через ломбарды.

В Киренске подозреваемого задержали. Сейчас он находится под стражей. Сейчас главная цель - возместить ущерб потерпевшему. Для этого проводят мероприятия по изъятию драгоценностей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - продолжают в ведомстве. - Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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