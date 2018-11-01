СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-01T09:35:52+03:00

Ночь искусств 2018 пройдет в Иркутске 3 и 4 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Итак, не пропустите "Ночь искусств". Она пройдет в Иркутске 3 и 4 ноября. Мероприятия обещают быть насыщенными и интересными.

- «Ночь искусств» - это ежегодное культурно-образовательное мероприятие, которое является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Впервые ее провели в Москве в 2013 году.

Слоган «Ночи искусств 2018» — «Искусство объединяет». В Приангарье мероприятия в рамках акции пройдут 3 и 4 ноября в десяти учреждениях Иркутска, Ангарска и Шелехова. Посетителей ждут экскурсии, различные мастер-классы и квесты.

В Иркутском областном художественном музее - экскурсии, беседы о картинах, музыкальная программа, творческие встречи с художником.

В Ремесленном подворье Иркутского областного Дома народного творчества запланирована программа «Фолк-пространство», интерактивная танцевально-игровая программа.