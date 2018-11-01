2018-11-01T10:17:54+03:00
Общество

В ТРЦ "Карамель" в Иркутске срочно эвакуируют посетителей

Здесь проводят учения
Ольга БУЕВА
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В ТРЦ "Карамель" в Иркутске срочно эвакуируют посетителей. Фото: Маргарита ШевкоплясВ ТРЦ "Карамель" в Иркутске срочно эвакуируют посетителей. Фото: Маргарита Шевкопляс
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- Внимание! В здании обнаружено возгорание, срочно покиньте помещение! - услышали по громкоговорителю посетили ТРЦ "Карамель".

Конечно, посетители, а также работники торгового центра начали срочно покидать здание. На фотографиях, которые нам прислали очевидцы, видно, что на улице образовалась толпа народа. Посетители испуганно перешептывались, что же произошло на самом деле. И можно ли будет вернуться в ТРЦ через некоторое время.

- Никаких сигналов о ЧП в данном торговом центре нам не поступало, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Возможно, это учения, которые проводят сотрудники "Карамель".

В самом ТРЦ позже подтвердили: да, это учебная тревога. После трагедии в Кемерове добросовестные владельцы крупных торговых центров часто проводят подобные учения, чтобы не допустить подобных ЧП. Через некоторое время "Карамель" начнет работать в обычном режиме.

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