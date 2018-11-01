Областной турнир по хоккею с мячом среди юниоров пройдет в Иркутске и Шелехове
Почти три месяца, а именно с ноября по январь 2019 спортсмены Приагарья будут сражаться на льду в рамках областного турнира по хоккею с мячом. Стычки состоятся на стадионах Иркутска и Шелехова. Турнир проводится среди мальчиков 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.
Первыми в борьбу вступят самые юные. Их матчи состоятся на стадионе «Рекорд» с 13 по 17 ноября.
Юноши 2005 года рождения сыграют на стадионе «Строитель» в Шелехове в период с 5 по 9 декабря.
Хоккеисты, рожденные в 2006 году, выйдут на лед с 10 по 14 декабря на стадионе «Труд».
- Команды, ставшие победителями областного турнира по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч», будут представлять Иркутскую область на предварительном этапе, - сообщили в пресс – службе Министерства спорта Иркутской области. - Зональные соревнования состоятся с 4 по 12 января 2019 года среди хоккеистов 2005 года рождения в Первоуральске, среди 2006 года рождения – в Красноярске, среди 2007-2008 годов рождения – в Новосибирске.
Турнир проводится с целью развития массового хоккея с мячом в Иркутской области.