2018-11-01T10:46:15+03:00
Спорт

Областной турнир по хоккею с мячом среди юниоров пройдет в Иркутске и Шелехове

Спортсмены сразятся за призы клуба «Плетеный мяч»
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Областной турнир по хоккею с мячом пройдет в Иркутске и Шелехове.Областной турнир по хоккею с мячом пройдет в Иркутске и Шелехове.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Почти три месяца, а именно с ноября по январь 2019 спортсмены Приагарья будут сражаться на льду в рамках областного турнира по хоккею с мячом. Стычки состоятся на стадионах Иркутска и Шелехова. Турнир проводится среди мальчиков 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Первыми в борьбу вступят самые юные. Их матчи состоятся на стадионе «Рекорд» с 13 по 17 ноября.

Юноши 2005 года рождения сыграют на стадионе «Строитель» в Шелехове в период с 5 по 9 декабря.

Хоккеисты, рожденные в 2006 году, выйдут на лед с 10 по 14 декабря на стадионе «Труд».

- Команды, ставшие победителями областного турнира по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч», будут представлять Иркутскую область на предварительном этапе, - сообщили в пресс – службе Министерства спорта Иркутской области. - Зональные соревнования состоятся с 4 по 12 января 2019 года среди хоккеистов 2005 года рождения в Первоуральске, среди 2006 года рождения – в Красноярске, среди 2007-2008 годов рождения – в Новосибирске.

Турнир проводится с целью развития массового хоккея с мячом в Иркутской области.

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