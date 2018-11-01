Жители Ангарска выберут название для бульвара набережной Китоя

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-01T11:29:48+03:00

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Администрация Ангарского района проводит конкурс на лучшее название для бульвара, который будет вести к набережной. Возможность предложить свой вариант названия и проголосовать за самый лучший из них, будет у каждого жителя города.

В качестве «чернового» варианта строители используют название «Бульвар Пассионариев». Термин, придуманный известным ученым-этнологом Львом Гумилевым, используется не случайно. Ведь пассионарии – это люди с активной жизненной позицией, первооткрыватели, меняющие уклад жизни общества. Идеалисты, готовые вести за собой людей к лучшей жизни.

- Именно такими качествами обладали энтузиасты, которые осваивали Сибирь, строили такие города как Ангарск – сообщили в пресс-службе администрации Ангарского района. – Люди такого типажа всегда востребованы обществом.

Варианты будущего названия будут принимать до 30 ноября. После чего по итогам открытого голосования, в котором может принять участие любой желающий, выберут самый популярное название. Следить за ходом конкурса можно будет в социальных сетях.