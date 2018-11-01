2018-11-01T11:56:54+03:00
Происшествия

Жительница Братска перевела мошенникам 175 тысяч рублей

Вор представился сотрудником банка
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Жительница Братска перевела мошенникам 175 тысяч рублей.Жительница Братска перевела мошенникам 175 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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54 – летняя жительница Братска стала жертвой мошенников. Она разместила объявление в интернете о продаже дачи. На него откликнулась женщина, которая показалась хозяйке подозрительной. Чуть позже братчанке позвонили с другого номера.

- Представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, где у пострадавшей имеются вклады, женщина сообщила, что им пришёл запрос о снятии денег с её счёта, - сообщили в пресс – службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Чтобы устранить опасность хозяйке предложили снять деньги со всех счетов и вкладов, а затем перечислить их для «блокировки» на несколько телефонных номеров. После этого потерпевшей обещали все вернуть, но не тут- то было.

Братчанка выполнила все условия. Сняла все деньги, что у нее были, а именно 175 тысяч рублей и перевела на неизвестные номера. Но снова своих денег ей увидеть не удалось. Телефоны мошенников были уже недоступны.

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