Кубинская Артемиса станет побратимом Иркутской области

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-01T12:06:24+03:00

Планируется сотрудничество в сферах медицины, экономики и образования

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Делегация Иркутской области приняла участие в международной ярмарке на Кубе. Итогом деловых встреч с коллегами Острова Свободы стало решение о сотрудничестве и установление побратимских отношений.

Новым партнером Приангарья станет провинция Артемиса республики Куба. На территории провинции действует особая экономическая зона. Активно развивается сельское хозяйство и энергетика.

- Сотрудничество будет многоцелевым, но особое внимание уделят медицине, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области. – Планируется перенять опыт кубинских врачей в области онкологии.

Также принято решение разработки совместных экономических и образовательных проектов.

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