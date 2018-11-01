2018-11-01T12:34:14+03:00
Происшествия

Машиниста, допустившего смертельное столкновение, осудили в Иркутской области

Столкновение произошло на дороге Большой луг - Подкаменная
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Машиниста, допустившего смертельное столкновение, осудили в Иркутской областиМашиниста, допустившего смертельное столкновение, осудили в Иркутской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший машинист получил срок за аварию, в которой погиб электромонтер. Вечером, 6 июня 2017 года, на участке железной дороги Большой Луг – Подкаменная, произошло столкновение двух автомоторис. Самоходные вагоны для обслуживания путей должны были произвести сцепку. Машинист одной из них, 53-летний мужчина не обратил внимания, что гораздо быстрее, чем полагается. От последовавшего удара, с вышки одной из автомоторис выпал электромонтер, полученные им повреждения оказались смертельными.

- Его осудили по статье «нарушение правил безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России. – Суд учел, что это было неумышленное преступление.

Уже «бывший» машинист получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

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