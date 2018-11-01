Уголовное дело в отношении двух преподавателей вуза Иркутска передали в суд

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-01T12:52:04+03:00

На двух преподавателей вуза из Иркутска завели уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Двух преподавателей одного из университета в Иркутске обвинили в служебном подлоге, пособничестве в мелком взяточничестве и получении взятки.

- Преподаватели за определенные денежные суммы осуществляли получение студентами положительных оценок за зачеты и экзамены, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда города Иркутска.

Сотрудникам вуза приписывают более 50 эпизодов получения денежных средств в обмен на хорошие оценки. Общая сумма взяток двух преподавателей около 175 тысяч рублей.

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