Уголовное дело в отношении двух преподавателей вуза Иркутска передали в суд
Двух преподавателей одного из университета в Иркутске обвинили в служебном подлоге, пособничестве в мелком взяточничестве и получении взятки.
- Преподаватели за определенные денежные суммы осуществляли получение студентами положительных оценок за зачеты и экзамены, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда города Иркутска.
Сотрудникам вуза приписывают более 50 эпизодов получения денежных средств в обмен на хорошие оценки. Общая сумма взяток двух преподавателей около 175 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Машиниста, допустившего смертельное столкновение, осудили в Иркутской области.
Жительница Братска стала жертвой мошенников. Она перевела на несколько телефонных номеров 175 тысяч рублей. Ей обещали все вернуть, но этого так и не произошло.
Пожар в баре на улице Советска в Иркутске произошел сегодня в обед. 16 человек самостоятельно эвакуировались. Пожарным пришлось проникать в здание через подвал, так как главный вход был сильно задымлен.