2018-11-01T13:29:07+03:00
Общество

В Иркутске благоустроили двор на проспекте маршала Жукова

Это уже 43 отремонтированный двор в Октябрьском округе
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутске благоустроили двор на проспекте маршала Жукова. Фото: администрация города Иркутска.В Иркутске благоустроили двор на проспекте маршала Жукова. Фото: администрация города Иркутска.
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Жители микрорайона Солнечный и администрация города Иркутска приняли работы по благоустройству одного из дворов.

- За 2018 год на территории Октябрьского округа благоустроили 43 двора, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Выполнено 95 процентов от запланированных работ.

Новая большая площадка обслуживает четыре дома. Строители привели в порядок обветшавшие объекты. Заасфальтированы дворовые проезды, сделаны новые тротуарные дорожки, отремонтированы лестницы. Более 50 разросшихся деревьев и кустарников аккуратно обрезали и привели в пристойный вид. Для занятий спортом установили площадку для воркаута.

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