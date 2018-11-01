СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-01T14:01:19+03:00

Шоколатье из Иркутска поборется за звание лучшего в мире . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чемпионат "World chocolate masters" проходит в Париже с 31 октября по 2 ноября

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Житель Иркутска Артем Глушков сейчас находится в Париже, где поборется за звание самого лучшего шоколатье мира.

Всего за победу в этом состязании борются двадцать пять участников со всего мира. Каждый из них должен создать композицию на заданную тему. Мало того, время для работы ограничено.

Финал "World chocolate masters" пройдет 2 ноября. Проголосовать за иркутянина каждый желающий может на официальном сайте конкурса.

До этого Артем Глушков уже стал самым лучшим шоколатье в России, представив на отборочном туре скульптуру девушки-андроида из шоколада.

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