Шоколатье из Иркутска поборется за звание лучшего в мире
Житель Иркутска Артем Глушков сейчас находится в Париже, где поборется за звание самого лучшего шоколатье мира.
Всего за победу в этом состязании борются двадцать пять участников со всего мира. Каждый из них должен создать композицию на заданную тему. Мало того, время для работы ограничено.
Финал "World chocolate masters" пройдет 2 ноября. Проголосовать за иркутянина каждый желающий может на официальном сайте конкурса.
До этого Артем Глушков уже стал самым лучшим шоколатье в России, представив на отборочном туре скульптуру девушки-андроида из шоколада.
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