2018-11-01T14:29:28+03:00
Спорт

Крупный спортивный турнир в Бурятии: чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 пройдет в Улан-Удэ

Соревнования состоятся в октябре 2019
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупный спортивный турнир в Бурятии: чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 пройдет в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба минспорта Бурятии.Крупный спортивный турнир в Бурятии: чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 пройдет в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба минспорта Бурятии.
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Отличная новость для любителей бокса из Бурятии. Право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин 2019 года получила столица Республики город Улан-Удэ. Такое решение принял исполком AIBA, заседание которого прошло в Москве.

Соревнования состоятся в октябре 2019 года на арене Физкультурно-спортивного комплекса, вместимость которого составляет 3500 человек.

- Очень рад, что Россия получила право проведения чемпионата мира по боксу среди женщин. Уверен, что Бурятия проведет соревнования на самом высоком уровне, - цитирует генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

Напомним, в марте этого года в Улан-Удэ с успехом прошел чемпионат России по боксу среди женщин. Тогда бурятские спортсменки завоевали две золотые и две серебряные медали.

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