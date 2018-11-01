В Киренске сгорело здание бывшей тюрьмы НКВД постройки XIX века

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-01T14:40:29+03:00

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31 октября, в Киренске сгорело здание бывшего винокуренного завода, корпуса которого в 30-ые годы занимал местный НКВД. Около 20:00 на пульт местной пожарной службы поступил звонок, о том, что горит старинное здание, чей возраст более 100 лет. За спасение культурного наследия города боролись около 32 человек и несколько единиц техники. Тушение пожара продолжалось до самого утра.

- Дознаватели выясняют причины возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Причиненный ущерб пока оценить невозможно, устанавливаются собственники помещений. Здание было отключено от городских сетей.

Сгоревшие помещения хранили множество тайн. Местная легенда гласит, что построивший завод Петр Княжич, был незаконнорожденным сыном ссыльного декабриста Валерьяна Голицына, представителя знатного дворянского рода. Завод, поставлявший в прошлом продукцию за рубеж, со временем пришел в упадок после «сухого закона» 1985 года. Попытки заменить производство алкоголя на молоко, завершились неудачно. Некоторые связывают это с дурной славой, которая родилась в годы репрессий 30ых-40-ых годов. Считается, что палачи терзали и казнили «врагов народа» прямо в подвалах здания. В 1991 году криминалисты обнаружили останки 83 человек