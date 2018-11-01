Пропал без вести: в Иркутске разыскивают 19-летнего студента

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-01T15:23:21+03:00

Он ушел из дома в неизвестном направлении

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Полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза – Алерт» Байкал продолжают поиски Андрея Баранова. 25 октября 2018 года, 19-летний иркутянин около 23:00 ушел из дома в неизвестном направлении. До сих пор родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы пропавшего юноши. На вид 18-20 лет, рост 180 см, худощавый, светло-рыжие волосы.

Был одет в черную куртку и черный спортивный костюм. С собой так же может быть черный рюкзак.

Всех кто знает о местонахождении, либо видел Андрея Баранова, просят обращаться в ближайшее отделение полиции или по номеру 112.

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