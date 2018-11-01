Преступник из Бурятии в зале суда разорвал материалы уголовного дела

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-01T15:41:51+03:00

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17 октября Советским районным судом города Улан-Удэ было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина в апреле этого года был признан виновным в совершении преступления. Преступник, после вынесения приговора, попросил ознакомиться с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания.

- В ходе ознакомления с материалами уголовного дела, 08 июня 2018 года в 11 часов 50 минут в помещении зала судебного заседания здания Верховного суда Республики Бурятия П. разорвал обложку одного из томов уголовного дела, а также вырвал из указанного тома листы дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сообщили в пресс – службе Советского районного суда города Улан-Удэ по Республике Бурятия.

К предыдущему сроку мужчине добавили новый. Итого ему придется провести 12 лет в исправительной колонии строгого режима.