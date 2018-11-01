Прогноз погоды в Иркутске: 2 ноября небольшой снег
По области – метели
В Иркутской области метелиФото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутске 2 ноября переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер дует северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с.
- Температура воздуха ночью -6,-8 градусов, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Днём уличные термометры покажут -2,-4.
По области переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер дует западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. В Приангарье уже который день метели. Температура ночью -5,-10, при прояснении -12,-17, в горах Восточного Саяна -18,-23. Днем показания термометров будут -2,-7, местами до -12.