2018-11-02T03:52:35+03:00
Звезды

Виртуальный концертный зал откроется в Иркутске

Слушать музыку можно будет в «Молчановке»
Ирина РЮТИНА
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Виртуальный концертный зал откроется в ИркутскеВиртуальный концертный зал откроется в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского 11 ноября откроется концертный зал. Необычный зал. Виртуальный. Для него купили специальную акустическую систему, которая обеспечит высокое качество и чистоту звука.

- Любителям классической музыки будут доступны лучшие концерты Московской государственной академической филармонии в режиме онлайн-трансляций и в записи, – сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич пресс-службе Правительства Иркутской области.

В день открытия виртуального концертного зала зрители услышат пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского.

- В следующем году для виртуального концертного зала приобретут проектор и экран, что позволит посетителям наслаждаться музыкой с эффектом присутствия на филармонических концертах лучших музыкантов мира, - отмечают в пресс-службе Правительства Иркутской области.

Трансляции будут сопровождаться тематическими выставками.

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