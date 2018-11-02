СЕГОДНЯ 04:15 2018-11-02T04:19:13+03:00

Двух преподавателей вуза в Иркутске будут судить за взятки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дело уже в суде

Изменить размер текста: A A

В Свердловский районный суд города Иркутска поступило уголовное дело. Служители Фемиды будут судить двух бывших преподавателей Иркутского университета путей сообщения. Возможно, они торговали оценками для студенческих зачеток.

- Органы следствия обвиняют их в служебном подлоге, пособничестве в мелком взяточничестве, мелком взяточничестве, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда г. Иркутска.

Преподаватели за определенные денежные суммы ставили студентам четверки и пятерки, проставляли зачеты. В обвинении представлено более 50 подобных случаев.