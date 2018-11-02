2018-11-02T04:19:13+03:00
Происшествия

Двух преподавателей вуза в Иркутске будут судить за взятки

Дело уже в суде
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Двух преподавателей вуза в Иркутске будут судить за взяткиДвух преподавателей вуза в Иркутске будут судить за взяткиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Свердловский районный суд города Иркутска поступило уголовное дело. Служители Фемиды будут судить двух бывших преподавателей Иркутского университета путей сообщения. Возможно, они торговали оценками для студенческих зачеток.

- Органы следствия обвиняют их в служебном подлоге, пособничестве в мелком взяточничестве, мелком взяточничестве, - сообщает пресс-служба Свердловского районного суда г. Иркутска.

Преподаватели за определенные денежные суммы ставили студентам четверки и пятерки, проставляли зачеты. В обвинении представлено более 50 подобных случаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Истек срок разрешения: штраф за незаконное хранение оружия получил житель Черемховского района
«Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» поздравляет губернатора Иркутской области Сергея Левченко с днем рождения
Второй городской форум молодежи пройдет в ноябре в Иркутске
Поздравляем губернатора Иркутской области Сергея Левченко с днем рождения
Баскетболисты «Иркута» играют сегодня в «Труде»
Виртуальный концертный зал откроется в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 2 ноября небольшой снег
Зима уже близко: иркутяне не успели переобуть резину, а снег уже нагрянул и создал пробки
Преступник из Бурятии в зале суда разорвал материалы уголовного дела
Пропал без вести: в Иркутске разыскивают 19-летнего студента
В Киренске сгорело здание бывшей тюрьмы НКВД постройки XIX века
Крупный спортивный турнир в Бурятии: чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 пройдет в Улан-Удэ
Шоколатье из Иркутска поборется за звание лучшего в мире
В Иркутске благоустроили двор на проспекте маршала Жукова
Уголовное дело в отношении двух преподавателей вуза Иркутска передали в суд
Машиниста, допустившего смертельное столкновение, осудили в Иркутской области
Кубинская Артемиса станет побратимом Иркутской области
Союз «ТПП ВС» и Иркутское областное отделение РГО договорились о сотрудничестве
Жительница Братска перевела мошенникам 175 тысяч рублей