Баскетболисты «Иркута» играют сегодня в «Труде»

СЕГОДНЯ 04:34 2018-11-02T04:43:31+03:00

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Приходи поболеть за своих! Сегодня, 2 ноября, во дворце спорта «Труд» играют баскетболисты иркутского клуба «Иркут». На домашней площадке они встретятся со спортсменами из БК «Спартак»,Санкт-Петербург.

- С начала чемпионата с соперниками по Суперлиге-1 питерцы провели 5 матчей, уступив в одном, - сообщает пресс-служба БК «Иркутк». - «Спартак» сейчас занимает третью строчку турнирной таблицы. Наш «Иркут» на 6-м месте.

В копилке наших земляков сейчас три победы и два поражения. Поддержка им сейчас очень нужна. Атлеты ждут сибиряков в 19.00 в «Труде».