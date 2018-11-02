Второй городской форум молодежи пройдет в ноябре в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:35 2018-11-02T05:35:29+03:00

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В Иркутске, с 19 по 21 ноября состоится второй городской форум молодежи. В этом году главными темами мероприятия станут развитие и образование молодых специалистов. В рамках форума запланирована работа площадок – «Медиа», «Творчество», «Карьера и образование». Сотрудники муниципальных предприятий и крупных коммерческих организаций-работодателей обсудят вопросы городского значения и обсудят самые интересные проекты. А некоторые из них уже будут реализованы.

- В этом году состоится открытие студенческого сквера на улице Игошина, проект которого был создан на первом Городском форуме молодежи, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также пройдут профильные мастер-классы, встречи с интересными экспертами, в том числе и федерального уровня.

Завершится молодежный форум 21 ноября. В этот день лучшие студенты Иркутска получат стипендии мэра города. А самые активные участники войдут в состав молодежной мэрии и попадут в кадровый резерв администрации города, а также получат возможность пройти стажировку в крупных компаниях.