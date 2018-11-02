«Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» поздравляет губернатора Иркутской области Сергея Левченко с днем рождения

СЕГОДНЯ 05:52 2018-11-02T05:52:10+03:00

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Уважаемый Сергей Георгиевич! От имени «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири» примите искренние поздравления с днем рождения!

На ответственном посту губернатора Иркутской области Вы успешно решаете задачи социально-экономического развития Приангарья, реализуете новые инвестиционные и федеральные проекты, направленные на процветание нашего региона и улучшение жизни его жителей. Сегодня Вас знают, как грамотного политика и управленца, человека с твердыми характером, большим жизненным опытом и разносторонними знаниями.

Желаем Вам новых свершений, счастья, здоровья, благополучия, удачи и надежных друзей!

С уважением, Президент Союза «ТПП ВС» Соболь Алексей Иванович