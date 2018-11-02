«Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» поздравляет губернатора Иркутской области Сергея Левченко с днем рождения
Уважаемый Сергей Георгиевич! От имени «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири» примите искренние поздравления с днем рождения!
На ответственном посту губернатора Иркутской области Вы успешно решаете задачи социально-экономического развития Приангарья, реализуете новые инвестиционные и федеральные проекты, направленные на процветание нашего региона и улучшение жизни его жителей. Сегодня Вас знают, как грамотного политика и управленца, человека с твердыми характером, большим жизненным опытом и разносторонними знаниями.
Желаем Вам новых свершений, счастья, здоровья, благополучия, удачи и надежных друзей!
С уважением, Президент Союза «ТПП ВС» Соболь Алексей Иванович