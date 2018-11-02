Истек срок разрешения: штраф за незаконное хранение оружия получил житель Черемховского района

СЕГОДНЯ 06:53 2018-11-02T06:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Охотничье ружье, срок действия на хранение и ношение которого давно истек, хранил у себя дома житель Черемховского района. Об этом узнали сотрудники Росгвардии, которые пришли к нему домой и изъяли не только оружие, но и патроны к нему. Кроме того, мужчине теперь придется раскошелиться на штраф.

- По решению мирового судьи, он заплатит 3 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Кроме того у него конфисковали гладкоствольное огнестрельное оружие.

Напомним, что по закону, владельцы оружия должны не позднее, чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензий и разрешений, представить в орган внутренних дел по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения новых лицензий и разрешений. По истечении срока действия разрешения хранение огнестрельного оружия будет считаться незаконным.