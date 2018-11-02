Жилой дом горел в Усть-Улимске: эвакуированы 9 жильцов

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-02T07:23:03+03:00

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ЧП в одном из девятиэтажных домов по улице Мечтателей в Усть-Илимске произошло ранним утром, 2 ноября. В шестом часу жильцы почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных. Оказалось, пожар произошел в одной из квартир на первом этаже.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 9 человек, а также прошлись по верхним этажам и попросили жильцов проветрить квартиры на случай проникновения дыма через вентиляцию. Затем при помощи специнструментов вскрыли входную дверь горящей квартиры и через пять минут потушили ее, хозяев внутри не оказалось.

- Погибших и травмированных в ЧП нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Квартира оказалась закопчена, также огонь повредил мебель и личные вещи хозяев.

По словам дознавателей, очаг возникновения пожара был в кухне и в комнате. Специалисты склоняются к версии занесения открытого источника зажигания.