2018-11-02T07:23:03+03:00
Происшествия

Жилой дом горел в Усть-Улимске: эвакуированы 9 жильцов

Никто не пострадал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жилой дом горел в Усть-Улимске: эвакуированы 9 жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Жилой дом горел в Усть-Улимске: эвакуированы 9 жильцов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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ЧП в одном из девятиэтажных домов по улице Мечтателей в Усть-Илимске произошло ранним утром, 2 ноября. В шестом часу жильцы почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных. Оказалось, пожар произошел в одной из квартир на первом этаже.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 9 человек, а также прошлись по верхним этажам и попросили жильцов проветрить квартиры на случай проникновения дыма через вентиляцию. Затем при помощи специнструментов вскрыли входную дверь горящей квартиры и через пять минут потушили ее, хозяев внутри не оказалось.

- Погибших и травмированных в ЧП нет, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Квартира оказалась закопчена, также огонь повредил мебель и личные вещи хозяев.

По словам дознавателей, очаг возникновения пожара был в кухне и в комнате. Специалисты склоняются к версии занесения открытого источника зажигания.

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