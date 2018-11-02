Объявлено вознаграждение: поджигателей склада с сеном разыскивают в Черемховском районе

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-02T07:50:56+03:00

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В Черемховском районе разыскиваются злоумышленники, которые 30 октября подожгли склад с сеном в селе Нижняя Иреть. Полицейские отмечают, что это уже не первый случай поджога соломы. За последние два месяца такие же преступления были совершены в селе Бельск и деревне Паршевникова.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Кроме того, за помощь в поимке пироманов объявлено вознаграждение, анонимность также гарантируется. Всех, кто что либо знает о местонахождении злоумышленников, оперативники просят обращаться в дежурную часть МО МВД России «Черемховский» или в ближайший отдел полиции.

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