Сергей Сокол: капитальный ремонт школы №2 в Усть-Ордынском будет взят на парламентский контроль

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-02T09:06:47+03:00

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Капитальный ремонт школы №2 в поселке Усть-Ордынский будет взят на парламентский контроль Законодательного Собрания Иркутской области. Такое поручение дал Председатель Заксобрания Сергей Сокол во время рабочего визита в Усть-Ордынский район. В ближайшее время вопрос о сроках работ по ремонту здания рассмотрят на профильном комитете регионального парламента.

Школа №2 была построена еще в 1985 году. Сейчас одна из главных проблем трехэтажного здания – отсутствие канализации и уличные туалеты. Аукцион на ремонт был проведен в июле 2018 года. Общий объем финансирования, который выделят из областного бюджета 156 млн рублей. После конкурсных процедур цена контракта снизилась почти на 30%, но подрядчик вышел на объект с нарушением сроков. На сегодняшний день, по заявлению представителя подрядчика, отставание от графика работ составляет один месяц.

- Недопустимо, чтобы дети учились в условиях, далеких от современных стандартов, поэтому сроки ремонта должны соблюдаться неукоснительно, - отметил Сергей Сокол. – Я дал поручение взять этот вопрос на парламентский контроль и подготовить обращение председателю правительства региона о необходимости интенсификации работ на объекте и проведении совместного совещания.

Добавим, что депутат Государственной Думы Александр Якубовский предложил рассмотреть вопрос о предоставлении возможности муниципалитетам самостоятельно проводить торги по ремонту и строительству таких объектов. Пока же это полномочия регионального уровня.