Собственную 6-летнюю дочь убил житель Бурятии

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-02T17:00:10+03:00

На момент задержания он был пьян

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Трагедия произошла в Бичуринском районе Бурятии, вечером, 1 ноября. 30-летняя жительница села Елань, вернувшись с работы домой, обнаружила на кухне бездыханное тело своей 6-летней дочери с многочисленными ножевыми ранениями груди.

Задержать предполагаемого преступника прибывшим полицейским удалось по горячим следам. Им оказался 42-летний близкий родственник ребенка, который по предварительной информации приходится девочке отцом. На момент задержания он был в сильном алкогольном опьянении. Позже оперативники нашли в печке оружие убийства - окровавленный нож.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Бурятии. - Допрашиваются свидетели и очевидцы преступления, назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская.

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