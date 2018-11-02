Суперлига-1: БК «Иркут» дома проиграл «Спартаку» из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 18:16 2018-11-02T18:16:53+03:00

Гости лидировали на протяжении всего матча

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Баскетболисты «Иркута» не смогли одержать вторую подряд домашнюю победу в Суперлиге-1. На своем паркете «оранжево-черные» проиграли «Спартаку» из Санкт-Петербурга со счетом 69:78.

Игра у наших баскетболистов не заладилась с первой четверти, которую иркутяне проиграли со счетом 8:20. Продолжили лидировать гости и во втором отрезке. К большом перерыву расстояние между соперниками выросло до разгромных для «оранжево-черных» 20 очков – 25:45.

- В третьей четверти наши парни выдали фееричный отрезок в 12 очков подряд, усилиями разыгрывающего Кэлила Дюкса и отыграли 18 очков подряд. Но «Спарак» смел остудить пыл хозяев и к окончанию десятиминутки гости вновь увеличили разрыв в 2 раза – 49:61.

В заключительной четверти «Иркут» пытался догнать спартаковцев, но команда из Санкт-Петербурга уверенно обороняясь, довела дело до победы.

Следующие матчи «Иркут» проведет в гостях. 7 ноября играем в гостях у команды «Купол-Родники» в Ижевске, а 10 ноября – на площадке московского «МБА».