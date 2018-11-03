2018-11-03T05:02:25+03:00
Происшествия

Две незаконные рубки леса пресекли в Заларинском районе

Они нанесли ущерб лесному фонду в размере почти миллион рублей
Ольга БУЕВА
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Две незаконные рубки леса пресекли в Заларинском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской областиДве незаконные рубки леса пресекли в Заларинском районе. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
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Черных лесорубов поймали во время патрулирования лесов в Заларинском районе. Трех человек задержали недалеко от деревни Сорты.

- Трех человек задержали недалеко от деревни Сорты, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Черные лесорубы успели свалить 46 сосен. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 940 744 рублей.

У нарушителей изъяли две бензопилы и трактор. Это не единичный случай в Иркутской области, когда жители пытаются незаконно добыть древесину.

- Подобную рубку остановили недалеко от населенного пункта Дмитровка, - сообщает пресс-служба ведомства. - Там лесникам не удалось задержать всю бригаду нарушителей, полиции передали только одного лесоруба. На месте обнаружили трактор и бензопилу. Ущерб лесному фонду составил 296 823 рублей.

Сейчас расследованием всех дел занимается полиция. Подозреваемым грозят крупные штрафы и тюремный срок.

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