Две незаконные рубки леса пресекли в Заларинском районе
Черных лесорубов поймали во время патрулирования лесов в Заларинском районе. Трех человек задержали недалеко от деревни Сорты.
- Трех человек задержали недалеко от деревни Сорты, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Черные лесорубы успели свалить 46 сосен. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 940 744 рублей.
У нарушителей изъяли две бензопилы и трактор. Это не единичный случай в Иркутской области, когда жители пытаются незаконно добыть древесину.
- Подобную рубку остановили недалеко от населенного пункта Дмитровка, - сообщает пресс-служба ведомства. - Там лесникам не удалось задержать всю бригаду нарушителей, полиции передали только одного лесоруба. На месте обнаружили трактор и бензопилу. Ущерб лесному фонду составил 296 823 рублей.
Сейчас расследованием всех дел занимается полиция. Подозреваемым грозят крупные штрафы и тюремный срок.