2018-11-03T06:26:42+03:00
Происшествия

Сгорело 25 тюков: поджигателей сена разыскивают в Черемховском районе

Всего сгорело десять тонн сена
Ольга БУЕВА
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Сгорело 25 тюков: поджигателей сена разыскивают в Черемховском районеСгорело 25 тюков: поджигателей сена разыскивают в Черемховском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Черемховском районе разыскивают поджигателей сена. Неизвестные подожгли 25 тюков общим весом 10 тонн.

- Это случилось в деревне Верхняя Иреть, расположенной в 60 километрах от Иркутска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – 30 октября в селе Нижняя Иреть огнем охвачен склад с соломой.

Конечно, спасти имущество не успели. И скот останется останется без провизии на зиму. Причем это не первый случай, когда злоумышленники жгут сено. Аналогичные случаи зафиксированы в селе Бельске и в деревне Паршевникова.

- По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», - добавляют в ведомстве.

Поджигателям, если их сватят, грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Все, кто что-либо знает о произошедшем, просят обращаться в полицию.

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