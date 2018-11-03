Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничат
Водители, будьте внимательны! Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничат. Несмотря на то, что сезон ремонтных работ завершается, иногда по этой причине еще перекрывают улицы.
- Транспорту будет запрещено ездить на отрезке пути от улицы Братской до улицы Тулунской, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. – Здесь на тепловых сетях проводят аварийные работы.
«Кирпич» будет висеть с 9 по 23 ноября. Поэтому не теряйте бдительности!
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В Иркутске запретят парковку по улице Грибоедова перед поворотом на улицу Лермонтова за торговым центром «Лермонтов». Знаки «Остановка запрещена» там появятся с 21 ноября. Так что, если не хотите, чтобы вашу машину забрал вездесущий эвакуатор, будьте внимательными. Запрет парковки около ТЦ «Лермонтов» связан с большим количеством транспорта, припаркованного вдоль забор