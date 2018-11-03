2018-11-03T07:09:10+03:00
Авто

Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничат

Здесь проводят аварийные работы на тепловых сетях
Ольга БУЕВА
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Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничатДвижение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничатФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Водители, будьте внимательны! Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничат. Несмотря на то, что сезон ремонтных работ завершается, иногда по этой причине еще перекрывают улицы.

- Транспорту будет запрещено ездить на отрезке пути от улицы Братской до улицы Тулунской, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. – Здесь на тепловых сетях проводят аварийные работы.

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