2018-11-03T07:43:05+03:00
Авто

Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП с Toyota Land Cruiser на Байкальском тракте

Авария произошла 3 ноября
Ольга БУЕВА
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Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП с Toyota Land Cruiser на Байкальском тракте. Фото: ДТП-38Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП с Toyota Land Cruiser на Байкальском тракте. Фото: ДТП-38
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ДТП произошло на 16 километре дорога «Иркутск-Листвянка» 2 ноября. В аварии погибла 16-летняя девушка.

По предварительной информации, 20-летний водитель иномарки, который ехал в сторону Иркутска, не выбрал безопасную скорости. В результате машина вылетела на обочину дороги и перевернулась.

Пассажирка погибла на месте, еще до приезда врачей. Водителя и его 20-летнего пассажира доставили в больницу.

Фото с месте происшествия уже появилось в популярном автомобильном паблике. Пользователи пишут соболезнования семье погибшей девушки. ГИБДД начали расследование. Есть информация о том, что парень за рулем Toyota Land Cruiser был трезв.

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