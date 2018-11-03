СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-03T07:43:05+03:00

Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП с Toyota Land Cruiser на Байкальском тракте. Фото: ДТП-38

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло на 16 километре дорога «Иркутск-Листвянка» 2 ноября. В аварии погибла 16-летняя девушка.

По предварительной информации, 20-летний водитель иномарки, который ехал в сторону Иркутска, не выбрал безопасную скорости. В результате машина вылетела на обочину дороги и перевернулась.

Пассажирка погибла на месте, еще до приезда врачей. Водителя и его 20-летнего пассажира доставили в больницу.

Фото с месте происшествия уже появилось в популярном автомобильном паблике. Пользователи пишут соболезнования семье погибшей девушки. ГИБДД начали расследование. Есть информация о том, что парень за рулем Toyota Land Cruiser был трезв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП произошло ночью 24 сентября на Иркутном мосту в Иркутске. В лобовом столкновении автомобилей «Тойота Калдина» и «Тойота Алекс» погибли трое человек. Как оказалось, аварию устроил пьяный водитель.