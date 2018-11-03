Пожар в спортивном клубе "Русичи" в Ангарске: 3 ноября на тушении огня работали 10 спасателей

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-03T08:07:41+03:00

Причина пожара в спортивном клубе "Русичи" в Ангарске пока не называется

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Пожар в спортивном клубе "Русичи" в Ангарске обнаружили рано утром 3 ноября. Расчеты МЧС, получив сообщение о том, что горит здание в 85 картале города, выехали на место в 03.48.

-В 04:05 пожар локализован, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - В 04:20 пожар ликвидирован.

На тушении огня в здании спортивного клуба "Русичи" в Ангарске работали десять спасателей, три пожарных машины.

На фото видно, что здание клуба "Русичи" и его инвентарь сильно пострадали в огне. На восстановление всего комплекса должно уйти много времени и средств. Очевидно, что пока занятия в спортклубе "Русичи" будут прекращены, а велись они очень активно: действовал тренажерный зал, а еще в четырех залах шли более 30 видов групповых занятий. Проводились персональные тренинги, фитнес для беременных, мам с детьми, подростков и студентов.