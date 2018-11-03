Рост цен на бензин: автомобилисты из Иркутска закупают топливо в Бурятии и Красноярском крае

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-03T10:05:33+03:00

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Рост цен на бензин продолжается и остановить этот процесс сложно. В этой ситуации автомобилисты идут на всякие хитрости, запасаясь горючим впрок там, где это дешевле. Томскстат зафиксировал среднюю стоимость бензина в Иркутске на 31 октября : Аи92 - 42,35; Аи 95 - 45,03; Аи 98 -47,93, дизель - 46,11 рубля. Дней десять назад, когда ценовое ралли только начиналось, стоимость была ниже. Как сэкономить в условиях роста цен?

-У меня скидочные карты всех городских сетей АЗС, - говорит Александр. -Выбираю, где дешевле и заправляюсь там. Получается экономить 5%. Сами карты стоят примерно по 150 рублей и давно окупились.

Это один вариант. Второй, который также широко применяется водителями - оформление банковских карт с хорошим кэшбэком на АЗС. В этом случае, правда, приходится практически везде переходить на безнал. Ведь в условиях пользования такой картой, чтобы она была выгодной, четко обозначено - 20 тысяч рублей (редко -15) надо потратить именно по карте, тогда кэшбэк реален.

А вот у тех, кто много ездит, в том числе за пределы регионов или живет недалеко от соседей, действует правило экономного приграничного туризма. Скажем, жители Иркутска и Байкальска впрок заправляются Аи95 и Аи98 на территории Бурятии. В тех же самых сетях АЗС (скидка действует!) топливо дешевле больше, чем на рубль. А жители Тайшета и Нижнеудинска, если бывают по делам в соседнем Красноярском крае, закупают там Аи 92 и Аи 95. Опять же, важно помнить, что Аи 98 у нас дешевле. Сами же жители центра Красноярского края по возможности заезжают в Кемеровскую область. Этот регион делит с Томской областью пальму первенства по самому дешевому бензину. Так что приграничный торговый туризм жителям соседних районов обычно позволяет здорово сэкономить.

Сколько стоит бензин в городах Сибири? Данные Томскстата.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Цены на топливо в ноябре-декабре еще вырастут"

Надежда Грошева, декан САФ ИГУ, доктор экономических наук:

- Сегодня многие аналитики сходятся во мнении, что цены на бензин вырастут в декабре-ноябре. Иркутская область, конечно, не исключение. Это связано с ожиданием увеличения в новом году акцизов и прироста НДС. В настоящее время цены регулируют в "ручном режиме". Чтобы будет с ценами в 2019-ом году, сказать сложно. Условия "Налогового маневра" практически не выполнимы для частных НПЗ, но реальны для вертикальных компаний, которые и являются основными поставщиками. В этих условиях цена поставщика может снизится.