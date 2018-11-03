Водитель маршрутного такси нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Иркутск-Саянск»
Нелегальных водителей выявляют полицейские Иркутской области. Рейд проводят в некоторых районах регионах.
- Это произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Мужчина – водитель маршрутного такси незаконно перевозил пассажиров.
Полицейские при проверке документов у водителя «Пежо Боксер», двигавшегося из города Иркутска в Саянск, отсутствовали документы на право перевозки пассажиров. Также отсутствовали средства для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителя.
Нелегального перевозчика привлекли к административной ответственности.
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24 октября в Черемхово на участке федеральной трассы «Сибирь», инспекторы ГИБДД провели проверку автобусных перевозок пассажиров. В результате проверки был задержан водитель автобуса, следовавшего из Иркутска в Залари, в котором находились 14 пассажиров.