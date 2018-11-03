СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-03T12:08:07+03:00

Водитель маршрутного такси нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Иркутск-Саянск». Фото: пресс-служба по Иркутской области

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Нелегальных водителей выявляют полицейские Иркутской области. Рейд проводят в некоторых районах регионах.

- Это произошло на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Мужчина – водитель маршрутного такси незаконно перевозил пассажиров.

Полицейские при проверке документов у водителя «Пежо Боксер», двигавшегося из города Иркутска в Саянск, отсутствовали документы на право перевозки пассажиров. Также отсутствовали средства для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителя.

Нелегального перевозчика привлекли к административной ответственности.

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24 октября в Черемхово на участке федеральной трассы «Сибирь», инспекторы ГИБДД провели проверку автобусных перевозок пассажиров. В результате проверки был задержан водитель автобуса, следовавшего из Иркутска в Залари, в котором находились 14 пассажиров.