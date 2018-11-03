2018-11-03T15:04:29+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» сыграла вничью с красногорским «Зорким» в первом матче нового сезона

Иркутяне вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
«Байкал-Энергия» сыграла вничью с красногорским «Зорким» в первом матче нового сезона«Байкал-Энергия» сыграла вничью с красногорским «Зорким» в первом матче нового сезонаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не смогли одержать победу в первом матче нового сезона Суперлиги. В Красногорске бело-синие сыграли вничью с местным «Зорким» со счетом 3:3.

Первыми счет открыли хозяева льда. На 15-й минуте отличился Сергей Перминов. Но уже через три минуты иркутяне восстановили равновесие усилиями форварда Евгения Волгужева. После этого игра пошла на встречных курсах и как итог, соперники еще раз обменялись забитыми мячами. Сначала вперед подмосковную команду вывел Владислав Кузнецов, но перед перерывом наши парни вновь сравняли счет. Вновь отличился Евгений Волгужев.

Второй отрезок начался уже в пользу иркутян. Защитник бело-синих Игорь Вассерман был точен после розыгрыша углового. Но удержать минимальное преимущество наши хоккеисты не смогли. На 71-й минуте ничью «Зоркому» принес точный удар Александра Патяшина.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 6 ноября в Сыктывкаре со «Строителем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстренная посадка не понадобилась: врач ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска спас пассажира рейса «Иркутск-Москва»

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажирский ПАЗ загорелся в Братске
Водитель маршрутного такси нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Иркутск-Саянск»
МЧС предупреждает: надвигается непогода на Иркутскую область
Рост цен на бензин: автомобилисты из Иркутска закупают топливо в Бурятии и Красноярском крае
Пожар в спортивном клубе "Русичи" в Ангарске: 3 ноября на тушении огня работали 10 спасателей
Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП с Toyota Land Cruiser на Байкальском тракте
Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничат
Сгорело 25 тюков: поджигателей сена разыскивают в Черемховском районе
Две незаконные рубки леса пресекли в Заларинском районе
Суперлига-1: БК «Иркут» дома проиграл «Спартаку» из Санкт-Петербурга
Собственную 6-летнюю дочь убил житель Бурятии
Парковку возле ТЦ «Лермонтов» запретят в Иркутске
Пьяных водителей будут ловить в выходные на дорогах Иркутска инспекторы ГИБДД
Сергей Сокол: капитальный ремонт школы №2 в Усть-Ордынском будет взят на парламентский контроль
Объявлено вознаграждение: поджигателей склада с сеном разыскивают в Черемховском районе
Жилой дом горел в Усть-Улимске: эвакуированы 9 жильцов