«Байкал-Энергия» сыграла вничью с красногорским «Зорким» в первом матче нового сезона

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-03T15:04:29+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» не смогли одержать победу в первом матче нового сезона Суперлиги. В Красногорске бело-синие сыграли вничью с местным «Зорким» со счетом 3:3.

Первыми счет открыли хозяева льда. На 15-й минуте отличился Сергей Перминов. Но уже через три минуты иркутяне восстановили равновесие усилиями форварда Евгения Волгужева. После этого игра пошла на встречных курсах и как итог, соперники еще раз обменялись забитыми мячами. Сначала вперед подмосковную команду вывел Владислав Кузнецов, но перед перерывом наши парни вновь сравняли счет. Вновь отличился Евгений Волгужев.

Второй отрезок начался уже в пользу иркутян. Защитник бело-синих Игорь Вассерман был точен после розыгрыша углового. Но удержать минимальное преимущество наши хоккеисты не смогли. На 71-й минуте ничью «Зоркому» принес точный удар Александра Патяшина.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 6 ноября в Сыктывкаре со «Строителем».

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