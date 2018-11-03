2018-11-03T15:17:16+03:00
Авто

Пассажирский ПАЗ загорелся в Братске

Люди, находящиеся в салоне, успели спастись
Ольга БУЕВА
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Пассажирский ПАЗ загорелся в БратскеПассажирский ПАЗ загорелся в БратскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Братске загорелся пассажирский автобус около 7.30 утра. Он вспыхнул в районе одного из заводов на полном ходу. Пассажиры успели вовремя покинуть салон. Водитель также не пострадал. Всего в машине находилось 10 человек.

- Огонь почти полностью уничтожил ПАЗ, - рассказали в дежурной части МЧС Братска. – Причину сейчас выясняют наши дознаватели.

По предварительным данным МЧС, пожар случился из-за неисправности топливной системы. Конечно, владелец понес серьезные убытки. Также специалисты устанавливают виновного. Ведь из-за технической неисправности автобуса могли пострадать люди.

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