2018-11-04T05:49:51+03:00
Звезды

Певец из Иркутска прошел два тура кастинга в шоу «Песни» с Тимати и Бастой

Михаил Подворный, возможно, станет участником второго сезона шоу
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Певец из Иркутска прошел два тура кастинга в шоу «Песни» с Тимати и БастойПевец из Иркутска прошел два тура кастинга в шоу «Песни» с Тимати и БастойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Знай наших! Певец и ведущий из Иркутска Михаил Подворный, возможно, появится в рейтинговом шоу на ТНТ – во втором сезоне шоу «Песни» с Тимати и Бастой. Сибиряк уже успешно прошел два тура кастинга.

- Спасибо огромное Иркутску за поддержку, за теплые слова, это очень приятно, знать, что вы рядом, и проживаете это все со мной, ценю, - написал на своей странице в инстаграме Михаил.

Впереди у иркутянина еще один кастинг в дуэте с девушкой.

Уточним, «Песни» – музыкальный эксперимент. На этот раз продюсерами шоу выступят Тимати и Баста. Впервые в истории Black Star и Газгольдер столкнутся на пути к общей цели. Шоу не просто битва авторитетных продюсеров, но и настоящий социальный лифт, способный сделать из малоизвестных музыкантов популярных и востребованных артистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенние каникулы 2018 в Иркутске: отдохнем с пользой для ума

podvornyy_podvornyy_
Певец из Иркутска прошел два тура кастинга в шоу «Песни» с Тимати и Бастой
1176 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По 6-километровому участку трассы Р-255 «Сибирь» открыли движение в Иркутской области
Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» открылся в Иркутске
СК расследует дело: в Иркутской области предприниматель въехал в толпу подростков
Верни деньги за холодильник: мошенник из Татарстана списал со счета сибирячки 30 тысяч рублей
Нашли: полицейские задержали водителя, который на УАЗе сбил пешехода в Хомутово
Пассажирский ПАЗ загорелся в Братске
«Байкал-Энергия» сыграла вничью с красногорским «Зорким» в первом матче нового сезона
Водитель маршрутного такси нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Иркутск-Саянск»
МЧС предупреждает: надвигается непогода на Иркутскую область
Рост цен на бензин: автомобилисты из Иркутска закупают топливо в Бурятии и Красноярском крае
Пожар в спортивном клубе "Русичи" в Ангарске: 3 ноября на тушении огня работали 10 спасателей
Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП с Toyota Land Cruiser на Байкальском тракте
Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничат
Сгорело 25 тюков: поджигателей сена разыскивают в Черемховском районе
Две незаконные рубки леса пресекли в Заларинском районе
Суперлига-1: БК «Иркут» дома проиграл «Спартаку» из Санкт-Петербурга
Собственную 6-летнюю дочь убил житель Бурятии
Парковку возле ТЦ «Лермонтов» запретят в Иркутске
Пьяных водителей будут ловить в выходные на дорогах Иркутска инспекторы ГИБДД
Сергей Сокол: капитальный ремонт школы №2 в Усть-Ордынском будет взят на парламентский контроль
Объявлено вознаграждение: поджигателей склада с сеном разыскивают в Черемховском районе
Жилой дом горел в Усть-Улимске: эвакуированы 9 жильцов