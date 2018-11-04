СЕГОДНЯ 05:45 2018-11-04T05:49:51+03:00

Певец из Иркутска прошел два тура кастинга в шоу «Песни» с Тимати и Бастой Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Знай наших! Певец и ведущий из Иркутска Михаил Подворный, возможно, появится в рейтинговом шоу на ТНТ – во втором сезоне шоу «Песни» с Тимати и Бастой. Сибиряк уже успешно прошел два тура кастинга.

- Спасибо огромное Иркутску за поддержку, за теплые слова, это очень приятно, знать, что вы рядом, и проживаете это все со мной, ценю, - написал на своей странице в инстаграме Михаил.

Впереди у иркутянина еще один кастинг в дуэте с девушкой.

Уточним, «Песни» – музыкальный эксперимент. На этот раз продюсерами шоу выступят Тимати и Баста. Впервые в истории Black Star и Газгольдер столкнутся на пути к общей цели. Шоу не просто битва авторитетных продюсеров, но и настоящий социальный лифт, способный сделать из малоизвестных музыкантов популярных и востребованных артистов.

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