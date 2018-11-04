2018-11-04T06:30:15+03:00
Происшествия

Нашли: полицейские задержали водителя, который на УАЗе сбил пешехода в Хомутово

Житель Урика помещен в спецприемник
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: Сводка38ФОТО: Сводка38
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Авария произошла 3 ноября около 11 часов в поселке Хомутово Иркутского района. Водитель «УАЗа» без госномеров сбил 29-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а водитель покинул место ДТП.

Полицейские нашли автомобиль в селе Урик, а вскоре задержали и водителя. Им оказался 31-летний житель Хомутово, который своей вины отрицать не стал. В этом году он не раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

- Составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, отсутствие страхового полиса и других правонарушений. Мужчина помещен в спецприемник, его автомобиль – на спецстоянку, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушителю грозит лишение водительских прав от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Место аварии. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Место аварии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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