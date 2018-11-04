Верни деньги за холодильник: мошенник из Татарстана списал со счета сибирячки 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-04T07:38:34+03:00

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Доверчивая сибирячка, 52-летняя медработница из города Братска, подарила незнакомцу 30 тысяч рублей. А было дело так. Женщина разместила в соцсетях объявление о продаже холодильника. Ей позвонил некий мужчина и сказал, что готов купить технику прямо сейчас.

Женщину не смутило, что звонок был сделан из другого региона. Не смутило ее и то, что покупатель был готов купить холодильник, даже не осмотрев его. Легкие деньги затмили разум сибирячки, и она уже диктовала незнакомцу номер своей карты. Однако через пару минут тот перезвонил и сообщил, что с его счета сумма уже списана, и стал требовать продиктовать ему цифры из сообщения, которое должно прийти на телефон братчанки. Обескураженная ситуацией женщина послушно сообщила ему секретный код. В итоге с четырех карт женщины мошенник списал более 30 тысяч рублей.

- Установлено, что звонил злоумышленник с номера оператора республики Татарстан, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - В этом случае аферист позвонил потерпевшей уже через полчаса после публикации объявления. Это свидетельствует о том, что преступники, специализирующиеся на аферах в Сети, имеют подписку на поступающие новые предложения о купле-продаже. Поэтому, как правило, первый отклик на публикацию бывает именно от мошенников.